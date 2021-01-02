Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена из Индии, отвечавшего за сделку с Внешэкономбанком

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа и двух его сыновей. Их обвиняют в легализации преступных доходов организованной группой (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Все трое участвовали в проекте строительства в Индии завода диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком (ВЭБ).

«Все они заочно обвиняются по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ»,— сообщили ТАСС в суде.

SAPL специализируется на производстве продуктов органической химии. В январе 2007 года Россия и Индия создали СП Titanium Products Private Ltd (TPPL), где 51% акций получила Россия (ее в проекте представлял ВЭБ), 45% — индийская Saraf Agencies, 4% — российская Technochim Holding. Планировалось построить химико-металлургический комплекс, объем инвестиций в который оценивался в $126 млн. Часть затрат должны были покрыть долгом Индии перед Россией. В марте 2010 года Росимущество сообщало, что часть долга использована, и в уставный капитал СП внесли $60 млн. В индийском штате Орисса провели подготовительные работы и выполнили рабочее проектирование под СП.

Как сообщал источник “Ъ”, в том же году работы над проектом приостановили. Летом 2010-го индийские акционеры TPPL объявили о выходе из проекта и готовности дать землю под СП, если им компенсируют все затраты. Saraf Agencies подала иск к России о возмещении упущенной выгоды на $75 млн, а также о компенсации в размере до $45 млн. В 2016 году Росимущество выделило более 85 млн руб. на отстаивание интересов РФ в рамках судебного конфликта с TPPL.