Трамп объявил о митинге своих сторонников в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (19:00 мск) 6 января. Место проведения будет объявлено позже»,— написал господин Трамп в Twitter. По его словам, в этот день «будет представлено огромное количество доказательств», что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, в декабре коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, согласно которым победил Джо Байден. Инаугурация состоится 20 января. Дональд Трамп пытается аннулировать результаты. По данным CNN, республиканцы могут опротестовать итоги выборов.

Подробнее о том, как 2020 год возвысил, а затем уничтожил Дональда Трампа,— в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».