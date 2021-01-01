ИГ взяла на себя ответственность за атаку на полицейских в Грозном

Террористы «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету «Аль-Наба», которая связана с ИГ. Агентство отмечает, что газета не приводит никаких доказательств.

Вчера, 31 декабря, «Грозный-информ» опубликовал видео с камер наблюдения.

28 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что вооруженные ножами террористы напали на сотрудников ППС в центре Грозного. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, один пострадал. По словам главы Чечни, нападавшие были убиты «ответным огнем». Родственники убитых уроженцев Ингушетии потребовали от властей Чечни предъявить доказательства преступления. Господин Кадыров раскритиковал обратившихся и поручил провести проверку на поддержку терроризма.

Подробнее о произошедшем в Чечне — в материале “Ъ” «Чеченских полицейских атаковали пекари».