Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родственников убитых братьев

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал тех, кто поддерживает братьев Тимурзиевых, и поручил провести проверку на поддержку терроризма обратившихся к нему родственников убитых. Ранее близкие двоих братьев потребовали привести доказательства их причастности к преступлению.

«Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются. Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем. Сейчас распространяется версия, что этим двум бандитам якобы за отсутствие маски было сделано замечание, впоследствии чего их убили. Это наглая ложь!» — сказал господин Кадыров на заседании правительства республики в пятницу (цитата по «Грозный Информ»).

Он поручил министру внутренних дел, начальнику Росгвардии и прокуратуре провести проверку и привлечь к ответственности за поддержку терроризма тех, кто поддерживает братьев.

28 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что вооруженные ножами террористы напали на сотрудников ППС в центре Грозного. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, один пострадал. По словам главы Чечни, нападавшие были убиты «ответным огнем». Нападение совершили два брата из Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в пекарне.

Подробнее о произошедшем в Чечне — в материале “Ъ” «Чеченских полицейских атаковали пекари».