Родственники двоих убитых в Чечне потребовали предъявить доказательства теракта

Два ингушских тейпа (единица организации нахских народов — ингушей и чеченцев) потребовали предъявить доказательства преступления братьев Тимурзиевых, которых застрелили в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что пекари родом из Ингушетии с ножами атаковали двух полицейских. Чеченские власти пригласили представителей ингушских тейпов в Грозный.

Видеообращение тейпов Султыговых и Тимурзиевых на ингушском языке опубликовано в соцсетях. К господину Кадырову обращается общественный деятель Сараждин Султыгов: «Убитые — наши люди, и если они террористы, как вы говорите, предъявите доказательства. Более этого, вы похитили ни в чем не виновных отца, мать и сестру убитых. Требуем освободить их. И третье: требуем выдать тела убитых Хасана и Хусейна» (перевод «Кавказ. Реалии»). «Кавказский узел» перевел обращение и также отмечает, что родственники требуют выдать тела убитых братьев. В сообщениях чеченских СМИ также отмечается, что родственники просят представить доказательства теракта.

Тейпам ответил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригласил их в парламент, чтобы «выслушать его», передает ЧГТРК «Грозный». «Но знайте, в случае если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны лежит на вас. Террорист есть террорист!» — сказал господин Даудов. Он добавил, что представителей ингушских тейпов ждут в Грозном 31 декабря в 11:00.

28 декабря Рамзан Кадыров сообщил, что вооруженные ножами террористы напали на сотрудников ППС в центре Грозного. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, один пострадал. По словам главы Чечни, нападавшие были убиты «ответным огнем».

Подробнее о произошедшем в Чечне — в материале “Ъ” «Чеченских полицейских атаковали пекари».