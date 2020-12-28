Чеченских полицейских атаковали пекари

В Грозном двое вооруженных ножами бандитов атаковали патрулировавших центр города полицейских. В результате один сотрудник погиб, другой получил ранение. Силовиками был открыт ответный огонь, один из нападавших скончался на месте, а другой попал в реанимацию. Личности обоих установлены — это братья из Ингушетии, которые работали в одной из грозненских пекарен.

Нападение произошло в самом оживленном месте в центре Грозного — на пересечении проспекта Путина и улицы Мира. Отсюда с одной стороны рукой подать до правительственной резиденции, а с другой — до главного киноконцертного зала, где часто проводятся мероприятия с участием руководителей республики. Участок улицы, по которому регулярно передвигаются высокопоставленные чиновники, в том числе и глава республики Рамзан Кадыров, находится под особым контролем полицейских.

По свидетельству очевидцев, бандит незаметно подошел к дежурившему на перекрестке патрульному и ударил его ножом в спину. Полицейские получил смертельное ранение.

Бандита огнем из табельного оружия ликвидировал пришедший на помощь товарищу сотрудник ГИБДД. Тем временем второй бандит, также вооруженный ножом, напал на автоинспектора и ранил его. Точку в схватке поставил проезжавший мимо боец Росгвардии, который из своего оружия тяжело ранил второго нападавшего.

Сразу же были установлены личности бандитов. Ими оказались братья Хасан и Хусейн. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, они переехали в Грозный из Ингушетии восемь лет назад и работали в одной из городских пекарен.

«Эти шайтаны, которых, может, осталось в республике шесть или семь, у них нет никаких идей, они могут только вот так подло наносить удары. Это результат того, что родители не контролируют своих детей, не знают, чем они занимаются»,— отметил господин Кадыров.

Глава Чечни выразил соболезнование родным погибшего полицейского Магомеда Джабраилова. Парень начал службу в правоохранительных органах Чечни в прошлом году после окончания юридического факультета Тамбовского государственного университета. Отец погибшего полицейского также служил в полиции и погиб в Грозном в 2001 году, подорвавшись на мине.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Чечне по факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на сотрудников правоохранительных органов). «Один из нападавших выжил и находится в реанимации. При первой возможности он будет допрошен, после чего могут быть известны и мотивы преступников»,— заявили “Ъ” в следственном управлении.

В СКР не исключили, что нападавшие могли быть связаны с ликвидированным 16 декабря 2020 года в Ачхой-Мартановском районе Казбеком Байдулаевым.

Этот боевик был объявлен в розыск после ликвидации в 2013 году так называемого амира Ачхой-Мартановского сектора Рустама Салиева, который ранее являлся личным телохранителем главаря запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова.

После ликвидации умаровского телохранителя Казбек Байдулаев примкнул к группе Магомеда Цураева — боевика из ближайшего окружения бывшего заместителя Доку Умарова Аслана (Хамзата) Бютукаева. Одну из последних вылазок подручные Бютукаева совершили 13 октября 2020 года в Грозном, однако реализовать задуманное им тогда не удалось. Группу боевиков во главе с Магомедом Цураевым обнаружили в Октябрьском районе Грозного. В нее, по некоторым данным, входило семь человек. Четверых уничтожили на месте. Тогда погибли и двое бойцов Росгвардии.

Николай Краснов