В Китае выявили первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19

В Китае зафиксировали первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании. О появлении новой мутации вируса стало известно в середине декабря. Предполагается, что она распространяется на 70% быстрее обычного COVID-19.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что новым штаммом коронавируса заболела 23-летняя студентка, вернувшаяся в КНР из Великобритании. Она сдала тест на COVID-19 в Шанхае 14 декабря. 24 декабря ученые провели секвенирование генома в полученном образце анализа девушки и выявили у нее новый штамм вируса, известный как «VUI202012 / 01», передает Reuters со ссылкой на данные CDC.

Студентку поместили на карантин в специальное медицинское учреждение, начали проверять всех контактировавших с ней людей. В CDC отмечают, что выявленный случай заболевания новым штаммом «представляет большую потенциальную угрозу для предотвращения и контроля за распространением COVID-19 в Китае». С 27 декабря КНР временно прекратил авиасообщение с Британией.

Напомним, за последние пару недель более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Случаи заражения новым штаммом выявлены в некоторых странах Европы, Азии и Ближнего Востока. В России штамм пока не обнаружен, но власти страны также решили временно приостановить авиасообщение с Великобританией.

О распространении мутации в мире — в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».