Британский штамм подбирается к России

Ситуация с коронавирусом в Великобритании выходит из-под контроля. Впервые за все время пандемии в Соединенном Королевстве зафиксировано больше 41 тыс. новых случаев заражения. Во многом это связано с распространением нового штамма коронавируса, считается, что он способен передаваться от человека к человеку на 70% быстрее обычного варианта. На этом фоне Великобритания останется закрытой для россиян до конца новогодних праздников. Оперштаб продлил запрет на полеты туда до 12 января. Но поможет ли это предотвратить проникновение нового штамма в Россию? И чем опасна эта мутация? Разбирался Владислав Викторов.

Пока что новая мутация коронавируса не добралась до России. Но было бы слишком наивно полагать, что так будет продолжаться и дальше. Потому эксперты не сомневаются, что Россия сможет долго оставаться непреступной и даже не исключают, что новый штамм уже в стране. Но, возможно, именно ограничение авиасообщения с Великобританией не дает ему распространиться до критических масштабов, отмечает заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган, поэтому продление запрета можно только приветствовать: «Как мы видим, разные штаммы коронавируса, преодолевает все преграды. Но все-таки замедлить его можно.

Одно дело — будет занос однократный, или это будет происходить ежедневно, потому что мы знаем, что в декабре в Лондоне примерно две трети уже всех новых случаев вызваны этим штаммом.

Если будут ежедневные рейсы, то это будет ежедневный занос. Какие-то единичные случаи заносов, наверняка, уже произошли, но если это небольшое количество людей, все-таки ему потребуется достаточное количество времени для распространения».

При этом накануне СМИ сообщили, что новый штамм обнаружен у самой границы с Россией. В одном из финских городов рядом с Ленинградской областью специалисты выявили первого носителя. Человек прибыл из Великобритании в Финляндию, чтобы отпраздновать Рождество. Мутация обнаружена как минимум в восьми странах Европы. Причем, накануне сообщалось, что в Швейцарии сотни британцев сбежали из карантина. Так что распространение инфекции уже не остановить, отмечает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «Из других стран также возможен завоз коронавирусной инфекции с этим штаммом. Но это не говорит о том, что нужно закрывать авиасообщение с другими странами Европы. В первую очередь, нужен серьезный контроль на границах, проводить как можно больше тестов и отслеживать контакты у прилетающих на территорию Российской Федерации. Нам не столь важно определить, какой конкретно штамм, важно в принципе определить, болеет ли человек коронавирусом, либо он не болеет, потому что эти тесты рассчитаны на все виды известных штаммов коронавируса».

В самой Великобритании ситуация с заболеваемостью критическая. Там число новых случаев бьет рекорды с начала пандемии, и вероятно, показатели продолжат расти, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Это вызвано, прежде всего, распространением нового штамма. Других объяснений нет. Достаточно жесткий локдаун. Ну да, британцы, как всегда, соблюдают его не слишком скрупулезно. В этом ничего нет нового. Конечно, сейчас, на Рождество, люди в массовом порядке нарушали требования правительства и ходили друг к другу в гости, даже пел кое-то на улице, хотя все это категорически запрещено. Можно ждать новой вспышки. Но это произойдет потом».

В ВОЗ заявляют, что в ближайшее время коронавирус продолжит мутировать — для него это естественный процесс. А в Роспотребнадзоре ранее отмечали, что в мире существует уже больше тысячи штаммов. Даже тот, что начал распространяться в России, заметно отличается от того, что был обнаружен в Китае в начале пандемии. И единственный способ побороть такой вирус — вакцинация, говорит заслуженный врач России Михаил Каган: «У этого вируса часто возникают поломки в процессе репликации.

На любой биологический объект воздействует сила эволюции, открытый еще Чарльзом Дарвином. И если вирус будет продолжать нас заражать, мы даем возможность ему эволюционировать и становиться все более приспособленным к человеку.

В этом и заключается смысл массовой вакцинации в короткие сроки, чтобы не работать на вирус. Вакцина будет мешать этому процессу».

Но это вовсе не значит, что до тех пор стоит жить в страхе перед мутациями коронавируса, говорят эксперты. Предварительные результаты исследований показывают, что «британский» штамм не опаснее нынешнего варианта инфекции. Впрочем, и бдительность терять не нужно. Особенно в преддверии новогодних праздников.