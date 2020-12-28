Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до вечера 12 января 2021 года, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее полеты были остановлены с 22 декабря на неделю.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года»,— говорится в сообщении.

Россия, как и многие другие страны, прекратила полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве. Предполагается, что вирус на 70% более заразный. Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России пока не обнаружено случаев заражения новым штаммом коронавируса. При этом сегодня стало известно, что в Финляндии на границе с Россией выявили случай заражения им.

О приостановке полетов — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».