Лучшие материалы “Ъ-Ярославль” за 2020 год

Редакция "Ъ-Ярославль" поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и желает только позитивных новостей! Редакция выбрала самые популярные у читателей материалы “Ъ-Ярославль” за 2020 год. О зимнем наводнении в Ярославле, о том, как премьер Михаил Мишустин на берегу Плещеева озера объявил об отказе от строительства ЦБК на Волге, о взрыве газа в многоэтажном жилом доме, о довыборах в Госдуму, о транспортной реформе в Ярославле, о весеннем ажиотаже в магазинах и о том, как выживает бизнес, и работают школы в условиях пандемии коронавируса. Об этих и о других событиях в общественной, политической и экономической жизни региона – в подборке “Ъ-Ярославль”.

Зимнее наводнение в Ярославле

Из-за аномально теплой зимы 2020 года Волга вышла из берегов и подтопила прибрежные территории. В конце января – начале февраля уровень воды в Волге повысился до критической отметки. Река вышла из берегов и затопила набережную в Ярославле. Повысился уровень воды и в реках, впадающих в Волгу. Зимнее половодье привело к подтоплению подвалов, гаражей, садоводческих кооперативов, коммерческих построек, а также дачного поселка на берегу Которосли. По предложению МЧС для нормализации ситуации в пятницу была снижена мощность Рыбинской ГЭС.

Большая пресс-конференция губернатора

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов 5 марта 2020 года провел первую за три с половиной года встречу с главными редакторами региональных СМИ. За два с лишним часа глава региона рассказал журналистам о новом инвестпроекте на несколько миллиардов рублей, поделился надеждами на отмену решения о строительстве ЦБК на Волге, пообещал «открыть» мэра Ярославля и поставил ему «четверку» за работу, а еще сообщил о том, что недавно стал счастливым отцом.

Премьер развивал малые города в Переславле

13 марта 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в городе Переславле-Залесском, где провел выездное рабочее совещание по проблемам социально-экономического развития малых городов. По результатам совещания премьер-министр сообщил, что правительство РФ выделит 1,5 млрд руб. на поддержку малых городов. А еще премьер пообещал закрыть вопрос со строительством ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища.

Весенний ажиотаж в магазинах

Жители Ярославля в середине марта начали скупать недорогие товары, опасаясь, что магазины могут закрыть на карантин из-за коронавируса. В ярославских магазинах начался ажиотажный спрос на продукты длительного хранения. Самый большой спрос на недорогие макароны, крупы, консервы и туалетную бумагу, убедился корреспондент “Ъ-Ярославль”, побывав в одном из крупнейших гипермаркетов Ярославля. Покупатели в магазинах говорят, что опасаются закрытия магазинов на карантин из-за распространения коронавируса. Сотрудники магазинов советуют покупателям не делать больших запасов, так как уверены, что торговлю не закроют на карантин и товаров на складах достаточно. Такие же рекомендации дают представители Минпромторга и регионального департамента АПК и потребительского рынка. Эксперты считают, что одна из причин такого поведения жителей в недоверии к заявлениям властей.

Общепит уходит в онлайн

Ярославские рестораны и кафе, которым в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции запретили принимать посетителей в залах, пытались восполнить потери, организуя доставку еды на дом. Администрации заведений максимально сокращали нагрузки, отправляя часть персонала в отпуск, чтобы минимизировать затраты. Эксперты отмечали, что ниша доставки еды по заказам онлайн уже занята постоянными участниками рынка, поэтому доставка не спасет рестораторов. Они также отмечают, что гостиницы и рестораны Ярославской области составляют треть всего бизнеса региона, и в сложившейся ситуации необходимы конкретные меры поддержки со стороны органов власти. “Ъ-Ярославль” выяснял, как выживает в новых условиях ярославский ресторанный бизнес.

Уехала с детьми из дома перед самым взрывом

Жительница разрушенной взрывом газа квартиры в Ярославле рассказала, как она спаслась с двумя детьми. В пятницу 21 августа в 19:29 произошел взрыв в 10-этажном жилом доме. В результате погибли три человека и еще четверо пострадали. 210 жильцов дома были эвакуированы. Взрывом разрушено несколько квартир. По данным мэрии города, 12 из них непригодны для проживания. Елизавета Крылова, жительница одной из полностью разрушенных квартир, расположенной на пятом этаже, рассказала “Ъ-Ярославль”, что за некоторое время до взрыва уехала из дома с двумя маленькими детьми.

Ярославские школы в условиях пандемии

Ярославские школы начали учебный год в условиях пандемии коронавируса. В региональном департаменте образования говорят, что при подготовке к учебному процессу они ставили две основных задачи: сохранить здоровье детей, и дать им возможность получать качественное образование. Однако полностью обезопасить учебный процесс не удается. Школы, где выявляется коронавирус, переводятся на дистанционное обучения. При всех сложностях нового учебного года и ученики, и родители и учителя говорили корреспонденту “Ъ-Ярославль”, что учеба в традиционном формате, даже при существующих ограничениях, лучше дистанта, который был в конце прошлого учебного года.

Первые выборы в Госдуму в электронном формате

Известный хоккеист, прозванный болельщиками «русским танком» Андрей Коваленко, выдвинутый «Единой Россией», победил на ярославских довыборах в Госдуму по избирательному округу №194. На 5% голосов меньше получил его основной соперник, бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, кандидат «Справедливой России». Всего в выборах участвовало восемь кандидатов от политических партий. Выборы прошли при низкой явке, составившей 22,68%. Высокая явка была только среди участников дистанционного электронного голосования, впервые состоявшегося в регионе — 91,54%. Наблюдатели и члены облизбиркома отмечают, что выборы прошли без серьезных нарушений

Сергей Пускепалис о работе Волковского театра в условиях пандемии

Перед открытием нового театрального сезона художественный руководитель театра имени Федора Волкова в Ярославле, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис рассказал в интервью “Ъ-Ярославль” о том, какие изменения произошли в театре за время вынужденного простоя из-за пандемии, и о том, что ждет зрителей в новом творческом сезоне.

В Ярославле хотят строить третий мост через Волгу и новую окружную дорогу

Недавно утвержденная муниципалитетом Ярославля стратегия социально-экономического развития города на период 2021-2030 годов содержит несколько знаковых проектов, реализация которых может изменить облик города. В частности, в ближайшие 10 лет планируется строительство третьего автомобильного моста через Волгу и пешеходного моста через Которосль, а также строительство новой окружной дороги. Запланировано также создание нескольких центров развития районного значения, для того, чтобы разгрузить центральную часть Ярославля. Эксперты считают, что принятие стратегии развития на ближайшее десятилетие имеет важное значение для города. Однако некоторые предложения они считают спорными и даже ошибочными. В мэрии и муниципалитете города поясняют, что стратегия определяет общее направление социально-экономического развития города и все ее пункты проработаны специалистами.

Полуоткрытый Добрынинский путепровод

В Ярославле из-за дефектов открыли только половину Добрынинского путепровода. Вторая часть путепровода, отремонтированная в мае 2020 года, остается закрытой к эксплуатации из-за образовавшихся трещин. Причины возникновения дефектов выясняют специалисты. На повторный ремонт уже отремонтированной части потребуется еще не менее полугода и дополнительные средства. На реконструкцию моста было потрачено около 1 млрд руб. Не исключено, что устанавливать виновника и ущерб мэрии придется в суде, а правоохранительным органам возбуждать уголовное дело.

Ярославль продает свои аварийные памятники

В Ярославле для пополнения бюджета регулярно выставляют на продажу принадлежащие городу архитектурные памятники, большинство из которых находятся в аварийном состоянии. Однако, крупные лоты, стоимостью 30-40 млн руб. продать очень сложно. На муниципальное имущество со статусом объекта культурного наследия, памятника архитектуры наложены серьезные охранные обременения, которые отпугивают покупателей. В последнее время мэрия стала продавать такие здания по частям, с сохранением всех требований к ОКН. Эксперты считают, что такой подход опасен для будущего памятников архитектуры, поскольку при этом сильно усложняется процесс согласования реконструкции и реставрации таких объектов.

В Ярославле началась большая транспортная реформа

В Ярославле в ходе объявленной реформы городского общественного транспорта будут отменены городские автобусные маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, так называемые маршрутки. В мэрии отмечают, что практически все маршрутки дублируют городской общественный транспорт, работающий по регулируемым тарифам. Пока сообщено об отмене 26 маршрутов. Перевозчики говорят, что их поставили перед фактом, не предлагая ничего взамен. Депутаты считают, что перевод общественного транспорта на регулируемые тарифы – правильное решение для города, однако проводить оптимизацию надо так, чтобы не пострадали жители и малый бизнес, занимающийся перевозками пассажиров.

Редакция "Ъ-Ярославль"