Большинству семей затонувших в Баренцевом море рыбаков выплатили материальную помощь

Министерство информационной политики Мурманской области сообщило, что 12 из 15 семей рыбаков, погибших на затонувшем в Баренцевом море траулере «Онега», уже оказали материальную помощь. Судно «Онега» затонуло 28 декабря. На нем было 19 человек, только двум удалось спастись.

Семьям погибших выплатили по 1 млн руб. «Еще трем семьям средства будут перечислены, как только они подадут заявления»,— говорится в пресс-релизе мурманского министерства. Двое выживших получат по 500 тыс. руб.

Активная стадия поисково-спасательной операции в Баренцевом море была завершена накануне, 30 декабря. МЧС считает наиболее вероятной причиной крушения судна его опрокидывание при вытягивании трала. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Подробнее о крушении — в материале “Ъ” «Сети утопили рыбаков».