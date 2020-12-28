МЧС назвало наиболее вероятную причину затопления судна «Онега»

Судно «Онега», вероятнее всего, затонуло из-за крена при вытягивании рыболовного трала, заявил первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин. По его словам, в судно попала вода, и оно пошло ко дну. Ранее сообщалось, что причиной могло стать обледенение.

«Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно — это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам»,— сказал журналистам господин Бахтин (цитата по «РИА Новости»).

Для расследования причин случившегося по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко был создан специальный штаб, сообщила ее пресс-служба. Его возглавил и. о. руководителя Росрыболовства Хасан Лихов.

Судно затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Об этом стало известно около 7:30. На борту находились 19 человек. Пока спасены два человека. СМИ также сообщили об одном погибшем, но в экстренных службах это пока не подтвердили.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать всю необходимую помощь родственникам моряков.