Сети утопили рыбаков

В Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого было 19 человек. Двоих рыбаков удалось спасти, остальные, очевидно, погибли. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушений, допущенных самим экипажем. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Ранним утром 28 декабря в акватории Баренцева моря опрокинулось и было затоплено рыболовецкое судно «Онега». В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, двое из которых были спасены. К поиску остальных подключились не только гражданские спасатели, но и военные, выславшие в район крушения самолет. На место происшествия также прибыли четыре судна, которые осуществляют поиск пропавших. Однако поисково-спасательную операцию осложняет погода — шторм и сильный ветер. Спасатели полагают, что шансы обнаружить живыми остальных членов экипажа минимальны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил соболезнования семьям моряков с затонувшего судна и распорядился оказать им материальную помощь. Отметим, что МЧС пока не подтверждает гибель моряков, как и то, что было найдено тело одного из пропавших рыбаков. Поисковая операция продлится минимум сутки.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту затопления судна «Онега» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).

Катастрофа произошла при выборке яруса — снасти с крючками. В этот момент «Онега» уже имела крен на тот борт, с которого опускали ярус.

Предварительной причиной трагедии сначала было названо обледенение судна. Обычно зимой, чтобы избежать льда, который в условиях штормовой погоды вполне может стать причиной переворачивания судна, его поверхности обрабатывают антифризом, образовавшийся лед скалывают или смывают горячей водой из шлангов. При этом прекращается лов, а судно должно замедлить скорость и развернуться таким образом, чтобы благодаря «раскачиванию», вызванному волнами, часть льда отвалилась в воду, а оставшаяся на палубе жидкость стекла за борт. Вероятно, эти меры для предотвращения обледенения на этот раз выполнены не были.

В МЧС наиболее вероятной причиной позднее назвали опрокидывание при вытягивании трала.

«Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно — это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала.





Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам»,— сообщил первый заместитель начальника ГУМЧС Архангельской области Александр Бахтин.

В Росрыболовстве считают, что причиной крушения могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности. По словам компании-владельца судна, перед выходом в море траулер был полностью исправен, а все необходимые технические процедуры соблюдены. Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина, которому принадлежало затонувшее судно, пообещал оказать помощь семьям моряков.

Николай Сергеев, Анна Токарева