03 января, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Рыболовецкое судно «Онега»

Фото: РПФ "Вариант"

СКР возбудил дело после затопления судна в Баренцевом море

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 с. 263 УК РФ) после затопления судна «Онега» в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Пока неизвестна судьба 17 моряков.

По информации следствия, после затопления судна в воде оказались 19 человек, двое из них спасены, поиски остальных продолжаются. «По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу»,— говорится в сообщении СКР.

Состояние двух спасенных рыбаков с затонувшего судна удовлетворительное, сообщил представитель экстренных служб «РИА Новости». По словам спасателей, связи с районом поисков в Баренцевом море нет, из-за непогоды в поисках не участвует авиация.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя