В Баренцевом море завершили поиски утонувших рыбаков

Росморречфлот сообщил о завершении активной стадии поисково-спасательной операции в Баренцевом море, где затонуло рыболовецкое судно «Онега». На нем находились 19 человек, двое были спасены.

«Активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). В район крушения будет направлен буксир Росрыболовства, он будет мониторить дно.

Судно «Онега» затонуло 28 декабря недалеко от Новой Земли в Архангельской области. 17 моряков признаны погибшими. МЧС считает наиболее вероятной причиной опрокидывание при вытягивании трала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин выразили соболезнование семьям погибших.

Подробнее о крушении — в материале “Ъ” «Сети утопили рыбаков».