Россияне удвоили покупки сладких подарков

В 2020 году россияне в два раза чаще покупали к Новому году сладкие подарки, чем годом ранее, говорят результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Салюты и ели покупали на 10% реже.

Средняя стоимость сладкого подарка в 2020 году выросла и составила 576 руб. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Средняя стоимость товаров в 2020 году:

Мандарины — 104 руб.

Шампанское — 410 руб.

Хлопушки и конфетти — 122 руб.

Петарды — 135 руб.

Бенгальские огни — 67 руб.

«Платформа ОФД» изучила чеки с 1 по 29 декабря 2019 и 2020 годов. Данные исследования приводит ТАСС.

Ранее «Платформа ОФД» назвала стоимость селедки под шубой в 2020 году. По данным исследования, салат подорожал на 8%, его средняя стоимость составила 388,5 руб. за килограмм. Кроме того, Росстат подсчитал цену домашнего оливье. Согласно этой оценке, в среднем по России покупка продуктов, необходимых для его приготовления, обойдется в 386,6 руб. за 2,3 кг.