Оливье и селедка под шубой подорожали за год на 6–7%

Росстат проанализировал стоимость домашнего приготовления традиционных новогодних салатов в 2020 году. По данным ведомства, оливье стал дороже на 6,1%, сельдь под шубой — на 7,4%. Это выше, чем официальная инфляция. Согласно последним данным Росстата, с начала года по 21 декабря потребительские цены выросли на 4,7%. Минэкономики прогнозирует инфляцию по итогам года в 4,6–4,8%.

«В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата оливье, обойдется в 386,6 руб. за 2,3 кг, на 6,14% больше, чем год назад,— приводит ТАСС заключение Росстата.— Стоимость продуктов для селедки под шубой в ноябре текущего года составила 169,27 руб. за 1,7 кг, что на 7,4% выше, чем год назад (157,61 руб.)».

Самые дорогие ингредиенты этих салатов — колбаса и сельдь — подорожали на 1,69% и 1,55% соответственно. В Росстате отмечают, что изменение цены оливье и селедки под шубой в основном вызвал рост цен на овощи и куриные яйца.

Вчера оператор фискальных данных OFD.ru опубликовал результаты анализа чеков с 15 по 20 декабря 2020 года. По данным этого исследования, селедка под шубой подорожала на 8%, а средняя стоимость салата составила 388,5 руб. за килограмм.