Селедка под шубой подорожала на 8%

Селедка под шубой в этом году обойдется россиянам на 8% дороже, чем в 2019-м. В среднем минимальная цена салата составит 201 руб., следует из исследования оператора фискальных данных OFD.ru. Самая высокая стоимость ингредиентов зафиксирована в Евпатории — 354 руб., самая низкая — в Бийске, 122 руб.

OFD.ru изучил чеки с 15 по 20 декабря 2020 года. Данные исследования приводит ТАСС.

Расчеты делались на основе классического рецепта салата, приготовленного в домашних условиях на шесть человек (2 кг).

Средние цены на ингредиенты:

картошка (500 г) — 18,9 руб.,

морковь (500 г) — 8,5 руб.,

свекла (500 г) — 8,1 руб.,

куриные яйца (4 шт.) — 46,1 руб.,

репчатый лук (100 г) — 1,9 руб.,

майонез (250 г) — 49,3 руб.,

соленая селедка (500 г) — 68,1 руб.

Средняя по стране стоимость готового салата составит 388,5 руб. за килограмм. Дешевле всего готовую селедку под шубой можно купить в Челябинске (188,3 руб.), дороже всего — в Санкт-Петербурге (1857 руб. за 1 кг)