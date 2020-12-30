Власти Йемена обвинили хуситов в теракте в аэропорту Адена

Правительство Йемена возложило ответственность за взрыв в аэропорту Адена на хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран. В результате взрыва, по последним данным, погибли 22 человека, более 50 пострадали.

«Мы хотим заверить наш народ, что все члены кабинета министров в порядке. Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев»,— написал в Twitter министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни. Cо своей стороны член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити отказался брать ответственность за теракт. По его словам, взрывы в аэропорту стали результатом «сведения счетов между разными группировками в правительственных силах».

Взрывы в аэропорту Адена (на юге Йемена) прогремели в момент встречи членов нового правительства страны. В самолете из Саудовской Аравии прилетели все члены кабинета министра за исключением министра обороны. В момент, когда они готовились сойти по трапу самолета, в аэропорту разорвались три минометных снаряда и раздались выстрелы. Никто из министров не пострадал, их быстро увезли в правительственный дворец.

По словам корреспондента телеканала «Аль-Арабия», один из взрывов прогремел в зале ожидания аэропорта. Среди пострадавших заместитель министра транспорта, многие сотрудники СМИ и чиновники. По его словам, не исключено, что в ходе атаки использовались беспилотники, которые обычно применяют хуситы.

Новое правительство Йемена принесло присягу в конце прошлой недели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этого события ждали с ноября 2019 года, когда было заключено соглашение между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС), созданным в 2017 году. За это время ЮПС сделал попытку объявить о суверенитете на юге Йемена, однако Саудовская Аравия и ОАЭ убедили стороны конфликта прийти к компромиссу. В итоге состав правительства вошло 24 министра, пять портфелей достались ЮПС.

Конфликт между ЮПС и сторонниками президента Хади — не единственная проблема Йемена. Война в этой стране началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись в Йемен под предлогом возвращения власти президенту Хади. Хуситское движение «Ансар Аллах» и ядро бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. Поэтому все административные функции сейчас осуществляются из Адена.

Марианна Беленькая