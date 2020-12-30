В Йемене в аэропорту произошел взрыв во время прибытия нового правительства

В аэропорту Адена в Йемене прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ. Это произошло в момент прибытия правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии. По данным СМИ, есть погибшие и раненые.

«Сильный взрыв раздался в зале прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с министрами нового правительства, есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали»,— сказал источник «РИА Новости». «По предварительным данным, погибли пять человек, ранения получили 20»,— сказал собеседник агентства.

По данным саудовского телеканала «Аль-Арабия», в аэропорту разорвались три минометных снаряда, а затем раздалась стрельба. По данным арабских СМИ, есть десятки убитых и раненых, но члены правительства не пострадали и переведены во дворец.

Новое правительство Йемена принесло присягу в конце прошлой недели в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этого события ждали с ноября 2019 года, когда было заключено соглашение между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС). За это время ЮПС сделал попытку объявить о суверенитете на юге Йемена, однако Саудовская Аравия и ОАЭ убедили стороны конфликта прийти к компромиссу. В итоге состав правительства вошло 24 министра, пять портфелей достались ЮПС.

Напомним, Аден был столицей сначала британского протектората, а после 1967 года — независимого Южного Йемена. Север Йемена со столицей в Сане получил независимость от Османской империи в 1918 году. Объединение юга и севера Йемена произошло только в 1990 году, но мир сохранялся недолго. В 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны. Сейчас Аден считается временной столицей Йемена. ЮПС был создан в 2017 году, его лидером стал уволенный президентом Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. ЮПС оказывает поддержку ОАЭ, в то время как их союзник по арабской коалиции Саудовская Аравия поддерживает президента Хади.

Марианна Беленькая, Оксана Решетова