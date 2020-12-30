Путин повысил возраст молодежи до 35 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который в том числе повышает возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также определяет понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения» и вводит в законодательство новое понятие «специалист по работе с молодежью». Госдума приняла закон 23 декабря, Совфед одобрил 25-го. Научное сообщество просило президента отложить принятие закона.

О критике в адрес документа читайте в публикации “Ъ” «Молодежитакой закон не нужен».