Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» разногласиями в цене на $200 млн

Сделка Тинькофф-банка и «Яндекса» не состоялась, так как стороны не сошлись в цене, сообщил основатель банка Олег Тиньков. По его словам, он просил за банк $6 млрд 200 млн, а IT-компания предлагала только $6 млрд. В «Яндексе» пока не комментировали заявление банкира.

«Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. То есть, мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Если бы они заплатили на $200 млн больше… Я бы на их месте заплатил»,— сказал в интервью телеканалу «Дождь» господин Тиньков.

Глава банка добавил, что сами переговоры затянулись. «Я уже устал. Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой-то момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно»,— уточнил он.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group — головной структуры Тинькофф-банка, стало известно в конце сентября. Сумма сделки тогда оценивалась в $5,5 млрд. В середине октября обе стороны объявили о прекращении переговоров и отмене сделки. В письме сотрудникам банка об отмене сделки господин Тиньков заявил, что хотел слияния ради создания самой большой частной компании в России, тогда как представители «Яндекса» настаивали на поглощении.

О провале переговоров — в материале “Ъ” «"Яндекс" не смог взять банк».