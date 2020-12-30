Не торгуйтесь, не на рынке К чему приведет вмешательство государства в споры сетей и производителей продуктов

Принято считать, что продуктовый ритейл оказался одной из немногих отраслей, которая от пандемии не потеряла, а приобрела. Но внимание правительства, социальная значимость рынка и его острая зависимость от подвижных потребительских настроений спровоцировали кризис другого рода. Производители продуктов и торговые сети как никогда близко подошли к очередному этапу вмешательства государства в их сложные отношения. Решение властей прямо влиять на цены повышает в этой игре шансы производителей. Но самый вероятный сценарий — потери для всех, включая покупателей, падение качества и сокращение ассортимента.

Любой кризис может стать источником обострения отношений между контрагентами, которые и без того были в напряженном состоянии. И даже формально крепкая финансовая ситуация от этого иногда не спасает.

Так, продуктовая розница, в отличие от многих других рынков, в этом году должна показать рост, несмотря на «коронакризис»,— на 2,4%, до 16,5 трлн руб., по базовому прогнозу Infoline. Но возникший в первые недели пандемии ажиотажный спрос на ряд продуктов (крупы, консервы и пр.) привел к резкому увеличению нагрузки на поставщиков и торговые сети. Представители обеих сторон говорили о работе в несколько смен и росте издержек, уверяя, что не могут переложить их на покупателей. В результате из без того тлевшие в сегменте конфликты разгорелись с новой силой.

Объединения производителей продуктов призывали изменить практику работы с торговыми сетями. Ассоциация садоводов России предлагала Минсельхозу ввести минимальную наценку на продукцию и забронировать за местными производителям до 10% мест на полках. Российский союз пекарей жаловался на невозможность повысить отпускные цены из-за противодействия ритейла.

В ассоциации «Теплицы России», помимо ограничений наценки на овощи в рознице, которая якобы по ряду позиций доходит до 300%, выступали за переход на долгосрочные контракты. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников утверждают, что для горбуши, кеты, нерки, красной икры объем торговой наценки сопоставим с отпускной стоимостью. В ассоциации уже подготовили обращение в ФАС, которая «сквозь пальцы смотрит» на ценообразование в крупных торговых сетях.

Шансы на то, что производителей услышат, резко возросли после декабрьского выпада Владимира Путина, возмутившегося ростом цен на продукты.

Под пристальным взглядом профильных чиновников производители сахара и подсолнечного масла стремительно договорились с сетями о предельных ценах.

При таком уровне внимания вопрос регулирования торговли точно будет поднят еще не раз. К тому же задел есть: еще весной группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым представила законопроект, вводящий предельную торговую наценку не более 20% к цене на целый ряд категорий продуктов. По словам депутата, правительство дало отрицательный отзыв на документ, но «в партии планируют продолжить добиваться принятия».

Источники “Ъ” тогда предупреждали, что инициатива будет не последней, и сегодня согласны, что вмешательство государства в регулирование торговли как никогда вероятно. А острых вопросов достаточно. Производителей волнуют огромные штрафы за недопоставку со стороны сетей, навязанные условия тотального промо, затягивание сроков оплаты и пересмотра цен. Решить проблемы в рамках саморегулирования не получается.

Но, как показывает практика, пересмотр отношений с сетями далеко не всегда оказывается в пользу производителей.

Последние поправки к закону «О торговле» вступили в силу летом 2016 года: тогда лоббисты поставщиков, в частности, смогли законодательно ограничить бонусы, которые сети взимали за маркетинговые, логистические и другие услуги (до 5% от цены товара). Но в результате ритейлеры стали просто включать размер бонусов в скидку, причем если раньше поставщики могли требовать от сетей выполнения оплаченных легально услуг, то теперь этой возможности фактически нет.

В результате вмешательство властей в регулирование торговли продуктами питания может привести к снижению доходов всех сторон. Но у сетей традиционно выше возможности для давления на контрагентов, вплоть до выдавливания с полки, а компенсировать снижение наценки на часть ассортимента можно за счет других товаров и поставщиков. Сами сети подчеркивают, что минимизируют наценку, жертвуя частью рентабельности, а также берут на себя многие расходы. Розница почти наполовину смягчила рост на социально значимые товары за счет своих ресурсов, подтверждали в Минпромторге.

Пострадает и потребитель — принуждение продуктовых компаний к экономии вряд ли может положительно сказаться на качестве и ассортименте.

В итоге у всех настроение мягко говоря не радужное. Участники рынка говорят о «социалистическом перевороте в экономике», который наступает «слишком быстро».

Алексей Полухин