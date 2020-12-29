Собянин: Москва на пике заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица проходит пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, в данный момент 130 тыс. человек в регионе находятся на амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19.

«Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тыс. человек»,— сказал господин Собянин в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

В Москве сегодня, 29 декабря, зарегистрирован 5 641 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболели 798 098 человек. Умерли за последние сутки 75 человек. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность в столице в ноябре выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

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