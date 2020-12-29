Коронавирус нагнал страху

Пандемия коронавируса стала главной фобией россиян в 2020 году, а уровень тревожности в целом вырос на 22%, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Катастрофы, экологические проблемы и полицейский произвол, волновавшие жителей в 2019 году, оказались незначительными на фоне COVID-19 и его последствий. Страх из-за политических преобразований в стране прочно обосновался на втором месте. Эксперт считает, что уровень тревожности в регионах не отражает их реальной социально-политической устойчивости.

Риск заражения коронавирусом стал одной из трех главных фобий во всех 85 субъектах РФ, а в 69 из них он возглавил рейтинг. В большинстве регионов в топ страхов попали социально-экономические последствия пандемии — кризис, потеря работы и дохода, падение уровня жизни. Карантинные меры (обсервация, пропускной режим, штрафы) вошли в первую тройку в 29 субъектах, нехватка медпомощи или дефицит лекарств — в 18. Наибольшая тревожность из-за проблем с медициной наблюдалась в Красноярском и Алтайском краях, а также в Томской, Курганской, Курской и Саратовской областях. В Дагестане главной фобией стало недоверие к официальным данным по заболеваемости коронавирусом, а в Карачаево-Черкесии и Туве она вошла в топ-3.

Косвенные последствия пандемии максимально встревожили жителей восьми субъектов. Так, срыв отпускного сезона стал одним из трех главных страхов в туристических регионах — Краснодарском крае, Калининградской области, Крыму и Севастополе. А в Чувашии, Марийской республике, Пензенской и Нижегородской областях среди основных фобий оказалось дистанционное образование: жители переживают, что из временной меры оно может стать постоянной.

Главная тревожность россиян вне контекста COVID-19 связана с внутриполитическими изменениями — сменой правительства и реформой Конституции.

Эта фобия попала в тройку лидирующих в 22 регионах. Экологические проблемы вышли на первый план в шести регионах (Красноярский край, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Коми, Хакасия, Еврейская автономная область), а в Башкирии они стали главным страхом из-за конфликта вокруг разработки шихана Куштау.

Напомним, «Национальный индекс тревожностей» выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа и сопоставления круга тем общедоступных национальных СМИ и вопросов, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях. Эксперты выводят как суммарный индекс, так и отдельные — для СМИ и наиболее популярных соцсетей.

Согласно данным рейтинга, в 2020 году в десятку самых «встревоженных» субъектов, жители которых наиболее остро реагировали на события и гипертрофировали их последствия, попали Москва, Санкт-Петербург, Приморский, Красноярский и Краснодарские края, а также Новосибирская, Свердловская, Московская, Калининградская и Архангельская области. Если в 2019 году население этих регионов волновали аварии и катастрофы, международная напряженность, мусорная реформа, рост цен, угроза терактов, полицейский произвол и экологические проблемы, то в 2020-м страхи повсеместно были связаны с коронавирусом и политикой. За год десятка самых «встревоженных» субъектов практически не изменилась, из нее выбыли только Челябинская (главной фобией в 2019 году был взрыв бытового газа), Мурманская (авиакатастрофа) и Иркутская (пожары и наводнения) области.

К числу самых «невозмутимых» субъектов, жители которых практически не включены в федеральную повестку и не волнуются вместе со всеми россиянами, авторы исследования отнесли Чечню, Северную Осетию, Чувашию, Чукотку, Мордовию, Якутию, Дагестан, а также Сахалинскую, Ленинградскую и Тульскую области. Хотя в Северной Осетии, например, в апреле прошли масштабные митинги «против вранья о коронавирусе». Директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян пояснил “Ъ”, что во время второй волны пандемия уже не вызывает у местных жителей такой острой реакции: «Мы зафиксировали высокую тревожность во втором квартале, но в целом за год вышла иная ситуация».

«Тревожность — это необязательно плохо,— заявил “Ъ” директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.— Это определенный маркер того, что волнует граждан. Аналогично, отсутствие тревожности — не критерий того, что в регионе все хорошо, потому что зачастую лучше, когда граждане "выплескивают пар" в соцсетях, чем копят его в себе».

По его словам, исследование ориентировано на чиновников и является барометром тревожности в конкретных регионах: «Но и населению интересно посмотреть в зеркало, увидеть жителей других регионов, может, даже порадоваться, что у них менее тревожно, чем у соседей».

Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика», выпускающего ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов, согласен не со всеми выводами исследователей. «Устойчивость — более сложный критерий, куда входят и острота внутриэлитных конфликтов, и лоббистский потенциал, и состояние экономики»,— поясняет он. Традиция выплеска негативной энергии в сети несимметрична, поэтому рейтинг тревожности больше похож на урбанистический, отмечает эксперт: «Все миллионники, кроме Волгограда и Перми, находятся в первой половине рейтинга, а многие — в первой четверти. Трудно представить, что в остро пострадавшем от коронавируса Дагестане, да и в других регионах Северного Кавказа, все так благополучно»,— резюмирует господин Виноградов.

Андрей Прах