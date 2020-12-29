В России количество заразившихся COVID-19 за сутки сокращается третий день подряд

За последние сутки в России зарегистрировано 27 002 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 2,83% меньше, чем накануне,— 27 787. Рекордное число заболевших за сутки было зарегистрировано 24 декабря — 29 935. Общее число заразившихся достигло 3 105 037 человек.

Умерли за последние сутки 562 человека, накануне — 487 (+15,4%). Общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 55 827. Выздоровели 24 874 человека, за все время — 2 496 183.

Регионы с наибольшим количеством новых случаев заражения:

Москва — 5641 человек (всего 798 098),

Санкт-Петербург — 3757 (234 602),

Московская область — 1547 (152 235),

Нижегородская область — 497 (68 811),

Свердловская область — 401 (57 782).

Регионы с наибольшим количеством умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 79 человек (7532),

Москва — 75 (11 064),

Московская область — 24 (2856).

Россия находится на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три места занимают США (19,3 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). По числу умерших Россия занимает девятое место.

По оценке Росстата, за 11 месяцев этого года смертность в стране выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 80% прироста количества умерших обусловлено коронавирусом и ассоциированными с ним заболеваниями.

Подробнее о смертности в России — в материале “Ъ” «Заразительные итоги года».