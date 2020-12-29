Смертность в Москве в ноябре выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом

В ноябре 2020 года в Москве зарегистрировано 14 456 смертей. Это на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года, следует из данных департамента здравоохранения Москвы.

«В ноябре 2020 года зафиксировано 14 456 смертей, что на 4 730 случая больше, чем в ноябре 2019-го. Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4 696 случаев»,— говорится в сообщении департамента.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти в ноябре отмечен в 4 542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь. Еще 1 124 человека в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Инфекция оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 188 случаях.

Число летальных исходов заболевания коронавирусом в Москве в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 11%. За весь период эпидемии смертность от COVID-19 составила 3,83%, если учесть все случаи, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

По оценке Росстата, за 11 месяцев текущего года смертность в стране выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 80% прироста количества умерших обусловлено коронавирусом и ассоциированными с ним заболеваниями.

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