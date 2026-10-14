Госдума упростила порядок военных поставок в Киргизию

Протокол, подписанный в ноябре 2025 года, предусматривает заключение контрактов на поставку военной продукции без отдельных лицензий на ее ввоз и вывоз. При этом согласование перечней вооружений сохраняется. Для поставок комплектующих, технической документации, ремонта, обслуживания и продления срока эксплуатации техники отдельные перечни не потребуются, однако будут по-прежнему необходимы разрешения уполномоченных органов обеих стран.