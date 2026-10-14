Госдума упростила порядок военных поставок в Киргизию
Госдума 14 октября ратифицировала протокол об изменении договора о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между Россией и Киргизией. Документ упрощает оформление поставок военной продукции, а также передачу запчастей и технической документации, ремонт и обслуживание вооружений.
Протокол, подписанный в ноябре 2025 года, предусматривает заключение контрактов на поставку военной продукции без отдельных лицензий на ее ввоз и вывоз. При этом согласование перечней вооружений сохраняется. Для поставок комплектующих, технической документации, ремонта, обслуживания и продления срока эксплуатации техники отдельные перечни не потребуются, однако будут по-прежнему необходимы разрешения уполномоченных органов обеих стран.
Россия продолжает поставлять Киргизии вооружения и развивать ремонтную инфраструктуру республики. В апреле 2025 года киргизские власти подтвердили получение российских зенитных ракетных комплексов С-300. В 2021 году сообщалось о контракте на беспилотники «Орлан-10Е» и о договоренностях по вертолетам Ми-17В-5 и ремонту Ми-8МТВ.
В июле Москва по распоряжению президента Владимира Путина также начала подготовку изменений договоров о ВТС с Казахстаном и Узбекистаном со схожими положениями.