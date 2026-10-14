Автогражданка выезжает на рентабельность
Страховщики обсуждают с ЦБ расширение тарифного коридора по ОСАГО
Страховые компании лоббируют в ЦБ расширение тарифного коридора по ОСАГО еще на 20–25%. Такие меры необходимы для снижения убыточности сегмента, которая во многих регионах уже превышает 100%. В целом расширение коридора может улучшить положение как страховщиков (за счет роста сборов), так и клиентов (расходы на высокоаварийных водителей не будут перекладывать на весь рынок).
Страховщики обсуждают с ЦБ расширение тарифного коридора в ОСАГО, рассказали два источника “Ъ” на страховом рынке. По словам одного из собеседников “Ъ”, с таким предложением выступает ряд крупных компаний, в частности «АльфаСтрахование», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». Речь идет о расширении коридора минимум на 20%, отмечает еще один собеседник “Ъ”.
В «Ингосстрахе» отметили, что, как и другие крупнейшие участники рынка, входящие в президиум Российского союза автостраховщиков, считают необходимым расширение тарифного коридора по ОСАГО на 25% и больше. В настоящее время границы тарифного коридора для автомобилей физлиц установлены Банком России на уровне 1,4–8,67 тыс. руб.
По словам страховщиков, изменения необходимы из-за роста убыточности по ОСАГО — во многих регионах она уже превышает 100%. При этом большая часть аварийных водителей уже платят по максимальному тарифу, но даже его недостаточно для справедливой оценки их риск-профиля, считает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. Это существенно ограничивает возможности страховщиков «обеспечивать расходы на ведение дела и финансовую устойчивость страхования», указывают и в «Ингосстрахе».
По данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2026 года объем премий в сегменте ОСАГО вырос на 6,3%, до 166,4 млрд руб. За тот же период объем выплат составил 124,3 млрд руб., комбинированный коэффициент убыточности — 98,7%. Всего на конец первого полугодия действовало 43,7 млн договоров ОСАГО. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2026 года было зарегистрировано 55,62 млн легковых автомобилей.
Убыточность в сегменте растет в первую очередь из-за инфляции, а в этом году добавился фактор аномально снежной зимы, что привело к значительному росту числа аварий. Кроме того, как отмечают в «Ингосстрахе», с 19 сентября существенно увеличилась стоимость запасных частей в справочниках Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, утверждаемой Банком России. По оценке компании, это приведет к дополнительному росту среднего размера страховой выплаты на 8–10%.
В настоящее время Банк России изучает данные по ряду показателей финансового результата по ОСАГО за 2026 год и после завершения анализа оценит целесообразность изменений тарифного коридора, отметили в ЦБ. По словам регулятора, решения о корректировке будут приниматься на основании комплексного анализа статистических данных по рынку с учетом уровня выплат в целом и на конкретных территориях, оценок рисков мошенничества, а также доли полисов, которые страховщики не готовы оставлять у себя и передают в перестраховочный пул.
Согласно данным Независимого актуарного информационно-аналитического центра, объем премий, переданных в перестраховочный пул ОСАГО, за первое полугодие 2026 года составил 21 млрд руб., число договоров — 1,9 млн штук.
Последний раз ЦБ расширял тарифный коридор в обе стороны на 15% в декабре прошлого года (см. “Ъ” от 28 ноября 2025 года). Это позволило точнее определять цену для клиентов, но суммарно привело к росту тарифа на 11%, отмечает директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхования» Елена Хахулина.
Новое расширение тарифного коридора позволит улучшить положение как страховщиков, так и клиентов. По словам старшего вице-президента группы «АльфаСтрахование» Алексея Артамонова, это даст страховщикам возможность «формировать тарифы более справедливо, в частности не перекладывать часть недостающей премии по высокоаварийным водителям на владельцев авто с низким КБМ (коэффициент бонус-малус.— “Ъ”)». Кроме того, это позволит вывести продукт в зону рентабельности, указывает эксперт. В «АльфаСтраховании» также считают, что расширение тарифного коридора необходимо для реализации законотворческих инициатив, в частности постепенной отмены износа вместе с расширением тарифного коридора, а также для повышения лимита выплат по железу до 1 млн руб.