Автогражданка выезжает на рентабельность

В настоящее время Банк России изучает данные по ряду показателей финансового результата по ОСАГО за 2026 год и после завершения анализа оценит целесообразность изменений тарифного коридора, отметили в ЦБ. По словам регулятора, решения о корректировке будут приниматься на основании комплексного анализа статистических данных по рынку с учетом уровня выплат в целом и на конкретных территориях, оценок рисков мошенничества, а также доли полисов, которые страховщики не готовы оставлять у себя и передают в перестраховочный пул.