Хуснуллин заявил об отсутствии денег на сахалинский мост

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал строительство моста на остров Сахалин хорошей идеей, но «денег на это пока не хватает». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что эта тема постоянно обсуждается.

«Пока по деньгам его (мост.— “Ъ”) не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает»,— сказал господин Хуснуллин во время прямого эфире в Instagram (цитата по «РИА Новости»).

В июне 2018 года президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин важен для жителей, и он раскроет потенциал портов острова. Стоимость проекта оценивалась примерно в 540 млрд руб. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял о планах построить мост в 2030–2035 годах. РЖД говорило о строительстве после 2025 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сахалинский мост сдвинется за 2025 год».