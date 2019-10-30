Сахалинский мост сдвинется за 2025 год

ОАО РЖД намерено реализовывать проект строительства моста на Сахалин после 2025 года. Об этом сообщил гендиректор монополии Олег Белозеров. Он также рассказал, что пока только немецкие инвесторы интересуются участием в строительстве ВСМ Петербург—Нижний Новгород, а к расширению БАМа монополия может привлечь военных.

ОАО РЖД готовит стратегию развития до 2030 года — «возможно, до 2035 года» — и мост на Сахалин будет учтен в ней, сообщил на встрече с журналистами глава компании Олег Белозеров. Он пояснил, что ТЭО проекта будет готово через три недели—месяц. «Сейчас мы более детально представляем себе этот проект с технической точки зрения,— рассказал господин Белозеров.—

Мы понимаем, где этот мост мог бы стоять, более того, мы провели переговоры с Минобороны по поводу высоты моста, это тоже очень важный элемент, поскольку высота влияет на стоимость. И мы собираем информацию о том, что туда могло бы поехать.





В сравнении с нашими предварительными расчетами, когда мы рассматривали перевозку угля, мы сейчас видим, что набор и структура грузов меняются в лучшую сторону».

Проект моста на Сахалин существовал как концепция несколько десятков лет, к его обсуждению вернулись в 2017 году, когда о нем в ходе прямой линии упомянул Владимир Путин. Стоимость моста и подходов к нему, которые свяжут станции Селихин на материке и Ныш на Сахалине, в 2017 году оценивалась в 540,7 млрд руб.

Господин Белозеров уточнил, что мост следует рассматривать в контексте перешивки колеи на Сахалине на стандартную российскую ширину (1520 мм), которую ОАО РЖД завершило 1 сентября. Это позволит использовать порты побережья Сахалина, вдоль которого пролегает железная дорога,— их можно использовать для перегрузки, когда к 2025 году Транссиб выберет всю пропускную способность и понадобится достраивать дополнительную ветку, чтобы проехать на Владивосток, Находку и далее, пояснил господин Белозеров.

ВСМ предпочитает немецкий

Олег Белозеров также рассказал, что к строительству ВСМ Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород стоимостью 2,295 трлн руб. по-прежнему проявляет интерес «Немецкая инициатива» (консорциум немецких компаний, в том числе Siemens, Deutsche Bahn, Deutsche Bank и др.). «Мы считаем правильным привлечение иностранных участников,— сказал господин Белозеров.— Это проект хороший, международный, инвестиционно привлекательный». Что касается китайских партнеров, то пока, по словам главы РЖД, их интерес к проекту носит очень общий характер.

Господин Белозеров подтвердил, что ОАО РЖД ведет переговоры с Минфином о различных способах финансирования ВСМ, в том числе о субсидировании купона под специально выпускаемые под строительство участка Санкт-Петербург—Москва «зеленые облигации». «Рассматриваем все варианты»,— говорит топ-менеджер. Но при этом ОАО РЖД считает, что капитальный грант по этому проекту «обязательно должен быть» — это порядка 400 млрд руб. плюс дополнительный объем из средств ФНБ.

Как сообщал “Ъ”, в общей сложности ОАО РЖД хочет привлечь на строительство ВСМ около 600 млрд руб. бюджетных средств. Помимо капитального гранта по 200 млрд руб. на каждый из двух участков и займа из средств ФНБ по ставке «инфляция плюс 1%» на 200 млрд руб. с Минфином обсуждается возможность субсидирования купона по «зеленым облигациям» на 275 млрд руб., которые ОАО РЖД планирует выпустить для финансирования участка Санкт-Петербург—Москва (по ставке «инфляция плюс 5%»). Общая сумма этой субсидии до 2049 года оценивается в 347 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 октября).

Военные помогут строить БАМ

Военные строители будут участвовать в строительстве железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, подтвердил Олег Белозеров. «Такие переговоры ведутся, и это очень интересно,— сообщил он.— Мы вместе работали над объектами, у них есть и техника, и компетенции, а объем строительства сейчас большой, и нужно правильно распоряжаться имеющимися строительными мощностями. Поэтому мы с ними хотели бы в этой части взаимодействовать». О каких участках и каком объеме работ идет речь, господин Белозеров не пояснил.

ОАО РЖД в 2019 году сократило объемы инвестпрограммы на 57 млрд руб., в том числе по проекту Восточного полигона, одной из причин назывались проблемы с подрядчиками. В целом в 2020–2022 годах инвестиции в инфраструктуру Восточного полигона снизились на 161 млрд руб., компенсировать это ОАО РЖД планирует за счет увеличения веса поезда и сокращения интервалов в движении (см. “Ъ” от 25 октября).

Наталья Скорлыгина