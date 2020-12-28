Свердловское управление ОКН отрицает запрет на снос здания ПРОМЭКТ в Екатеринбурге

Управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области отрицает запрет на снос здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге, сообщила начальник отдела правовой и организационной работы управления Евгения Игнатова.

Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что управление государственной охраны объектов культурного наследия подало заявление на включение здания в перечень ОКН и направило соответствующее уведомление в корпорацию «Маяк». По данным пресс-службы мэрии, снос здания невозможен в течение 90 дней.

Госпожа Игнатова заявила, что корпорации действительно было направлено уведомление о начале процедуры установления историко-культурной ценности здания ПРОМЭКТ. Однако, по ее словам, это не мешает корпорации начать снос здания. «Под госохрану попадают только объекты, внесенные в перечень выявленных объектов, либо объекты культурного наследия, находящиеся в реестре»,— сказала она.

Напомним, здание ПРОМЭКТ построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

В выходные собственник здания приступил к демонтажу части пристроя, который стал разрушаться. При этом общественники заявили о документах, доказывающих, что здание является памятником. Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий отметил, что вопрос о сносе здания ПРОМТЭКТ возникает не в первый раз.

Михаил Мананников