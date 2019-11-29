Ликвидировать нельзя оставить

После того, как «Группа Агроком» на общем собрании акционеров проголосовала «против» ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (управляет старым ростовским аэропортом), компания «Ростоваэроинвест» заявила, что будет добиваться разрешения на ликвидацию в судебном порядке. Юристы говорят, что обращение в суд не гарантирует «Ростоваэроинвесту» принятия нужного ему решения.



В минувшую среду «Группа Агроком» Ивана Саввиди и «Ростоваэроинвест» (аффилирован с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга) прокомментировали итоги внеочередного собрания акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», на котором рассматривался вопрос о добровольной ликвидации АО.

«Группа Агроком» охарактеризовала предложение о ликвидации как попытку «разграбления и уничтожения ОАО». «Деятельность текущего руководства направлена на вывод ликвидных активов (земельных участков) из ОАО “Аэропорт Ростов-на-Дону” в пользу аффилированного с ним холдинга УК “Аэропорты Регионов” по заниженной цене. Лоббирование решения о ликвидации является ничем иным, как способом уйти от ответственности за вывод активов, а также желанием получить за бесценок дорогостоящую инфраструктуру старого аэропорта»,— говорится в заявлении «Группы Агроком».

В свою очередь АО «Ростоваэроинвест» (фактически управляет ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону) подтвердило позицию о необходимости ликвидации компании с последующей распродажей ее имущества и распределением вырученных средств между акционерами.

«Других перспектив использования данного имущественного комплекса нет ввиду невозможности вести деятельность в аэропорту, закрытом на основании решения правительства РФ, а также с учетом долголетнего затянувшегося корпоративного конфликта и отсутствием доверия между крупнейшими акционерами предприятия»,— считают в компании.

«Группа Агроком» в своем заявлении обвинила представителей УК «Аэропорты регионов» в непрофессионализме и неэффективном управлении ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». В холдинге считают, что, несмотря на остановку основной деятельности (прием-отправка самолетов), ОАО можно сделать прибыльным. «Группа Агроком» неоднократно заявляла, что ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» обладает уникальной для региона инфраструктурой, которая может и должна использоваться для осуществления прибыльной деятельности, приносящей доход ее акционерам»,— говорится в заявлении.

«Ростоваэроинвест» полагает, что у «Группы Агроком» есть возможность организовать бизнес на базе имущества ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Любой желающий, в том числе, «Группа Агроком», который посчитает данное имущество ценным активом, сможет принять участие в открытых торгах и на общих основаниях приобрести его, а потом развивать любой бизнес на базе данного имущества, но уже в рамках своей акционерной или иной структуры»,— говорится в заявлении компании.

Напомним, на прошедшем внеочередном собрании акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» «Группа Агроком» (у нее более 50% голосующих акций) проголосовала против ликвидации компании. «Ростоваэроинвест», который располагает около 40% голосующих акций, в своем заявлении сообщил о намерении добиться ликвидации ОАО через арбитражный суд.

Партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак говорит, что «Ростоваэроинвесту» придется в суде доказывать, что все иные меры разрешения конфликта между акционерами уже исчерпаны. Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт также считает, что обращение в арбитражный суд не гарантирует принятия решения о ликвидации. «Суд при принятии решения будет учитывать размер доли в уставном капитале конкретного акционера, что может стать проблемой для «Ростоваэроинвеста» с его долей 38,07% при наличии акционера с долей 50%, выступающего против ликвидации»,— считает юрист.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который был закрыт в конце 2017 года в связи с переносом его авиационной деятельности в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный «Аэропортами регионов» (входят в ГК «Ренова»).

Спор «Группы Агроком» и «Аэропортов регионов» относительно ликвидации ОАО является очередным эпизодом корпоративного конфликта между крупнейшими акционерами. Ранее у них неоднократно возникали разногласия по поводу управления компанией.

Как акционеры боролись за контроль над старым ростовским аэропортом — в материале “Ъ-Юг” «Иван Саввиди заходит с Кипра»

Вадим Водолазов