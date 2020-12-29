«Сколково» планирует привезти зарубежные вакцины от COVID-19

Клиника «Хадасса» из медицинского кластера «Сколково» планирует привезти в Россию иностранные вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, когда это станет возможно, сообщил Forbes владелец «Хадассы Москва» и ГК «Медскан» Евгений Туголуков. Конкретных договоренностей пока нет. При этом клиника может начать использовать вакцины еще до регистрации в России из-за особого правового режима.

«Да, почему нет? В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить»,— сказал господин Туголуков на вопрос о поставках зарубежных вакцин.

«Пока нет информации о результатах переговоров, но команда "Хадассы" прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам»,— уточнили в пресс-службе компании.

Институт «Хадасса Москва» при этом ведет переговоры о проведении клинических испытаний зарубежных вакцин в России. Если все пойдет по плану, то испытания начнутся в конце февраля. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем — участие в ней "Хадассы", только после этого смогут начаться исследования»,— также сообщили в компании.

На территории медицинского кластера «Сколково» действует особый правовой режим. Он позволяет использовать препараты, еще не зарегистрированные в России, но прошедшие регистрацию в ОЭСР (Организация стран экономического сотрудничества). Вакцина Pfizer/BioNTech уже одобрена для использования в США, ЕС и ряде других стран.

О вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».