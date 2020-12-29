Bloomberg: Ant Group планирует создать финансовый холдинг в ответ на запрос регуляторов

Финтех-компания Ant Group рассматривает возможность создания холдинговой компании, которая будет управлять подразделениями, требующими лицензии на осуществление финансовой деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас компания ожидает одобрения со стороны регуляторов.

Ant Group — подразделение группы Alibaba Джека Ма, отвечающее за работу платежной системы Alipay. По сообщению Bloomberg, в финансовый холдинг могут войти платежные подразделения, подразделения по управлению активами, страхованию и потребительским займам, а также цифровой банк MYbank. Издание допускает, что из-за этого на работу подразделений Ant Group смогут распространиться дополнительные ограничения на приток капитала. При этом компания не планирует выводить в холдинг подразделения по доставке еды и заказу отелей, а также не работает над планом по разделению компании, сказал один из источников.

27 декабря финансовые регуляторы Китая обвинили компанию в монополизме и предписали ей работать только в качестве платежного оператора. Ant Group сообщила, что приведет свою работу в соответствие с их требованиями. Действия регуляторов привели к падению акций Alibaba.

Компания планировала провести IPO в ноябре 2020 года, однако за несколько дней до планируемого размещения оно было отложено на неопределенный срок. 24 декабря Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило, что расследует нарушения антимонопольного законодательства со стороны Alibaba при работе с деловыми партнерами.

О том, как миллиардер навлек на себя гнев высших чиновников,— в материале “Ъ” «Джек Ма уперся в великую китайскую стену».