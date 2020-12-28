Акции Alibaba продолжают падение на фоне давления властей

На торгах Гонконгской фондовой биржи акции Alibaba Group Holding упали почти на 8%, продолжив падение, начавшееся в прошлый четверг на фоне давления на компанию и ее подразделения со стороны китайских властей. Об этом сообщило агентство Reuters. В прошлый четверг государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о начале расследования в отношении Alibaba Group на предмет соблюдения ею антимонопольного законодательства. А в воскресенье китайские регуляторы поручили ее финтех-подразделению Ant Group перестроить бизнес, чтобы работать только в качестве платежного оператора.

С учетом ситуации в минувшее воскресенье руководство Alibaba Group одобрило расширение программы обратного выкупа акций с $6 млрд до $10 млрд. Программа продлится до конца 2022 года.

Между тем сегодня на торгах в Гонконге упали акции и других китайских технологических гигантов: Tencent — почти на 5%, Meituan — на 5,5%, SMIC — на 4,4%.

Алена Миклашевская