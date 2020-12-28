Число умерших от коронавируса в Москве превысило 11 тысяч

В Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице. Общее число смертей достигло 11 064. С 15 ноября в городе регистрируют от 71 до 77 смертей, накануне умерли 76 человек.

Всего в Москве зарегистрировано 792 тыс. заражений (+6,3 тыс. за сутки). Выздоровели 609 тыс. пациентов. В России выявлено 3 млн случаев заражения. Умерли 55,3 тыс.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 28 декабря сообщила, что более половины смертей в стране фиксируется из-за коронавируса и сопутствующих болезней. По ее словам, в большинстве регионов ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

О различиях в методиках учета смертей от коронавируса — в материале “Ъ” «Вирусные подсчеты подождут полгода».