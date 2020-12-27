В Москве за сутки от коронавируса умерли 76 человек

В Москве умерли еще 76 пациентов с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице. С 15 ноября в городе регистрируют от 71 до 77 смертей, накануне умерли 73 человека. Общее число смертей достигло 10 989.

Всего в Москве зарегистрировано 786 тыс. заражений (+6,6 тыс. за сутки). Выздоровели 604 тыс. пациентов. В России выявлено 3 млн случаев заражения. Умерли 54,8 тыс. человек, выздоровели 2,4 млн.

В Москве с начала декабря идет массовая вакцинация от коронавируса. Прививку могут сделать работники из сфер медицины, образования, культуры, торговли, услуг и других. С 28 декабря получить вакцину смогут люди старше 60 лет, работники сфер ЖКХ, общепита, спорта, сотрудники органов охраны правопорядка, волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

О ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».