Промышленность тяготеет к рецессии

В Институте Гайдара представили расчеты традиционных промышленных индексов, основанных на результатах 29 лет конъюнктурных опросов, но в этот раз не по месяцам, а за 1992–2020 годы. Индекс промышленного оптимизма в 2020 году продолжил снижение, начавшееся в 2018 году: за год показатель опустился на 4,5 пункта, достигнув нулевой отметки (за 2018–2019 годы снижение составило 3,3 пункта). В течение года компании резко теряли оптимизм дважды — в апреле и декабре.

В 2020 году снижение продемонстрировали три из четырех используемых при расчете индекса промышленного оптимизма показателя, и лишь баланс оценок запасов готовой продукции вырос на один символический пункт (см. график). Определяющим оказалось снижение спроса. Баланс оценок продаж в 2020 году ухудшился на 8,5 пункта. «Это самое большое снижение исходного показателя, используемого при построении индекса промышленного оптимизма. Восстановление продаж после весеннего локдауна происходило, по мнению предприятий, недостаточно быстро, учитывая искусственный характер апрельского обвала. А его продолжение в ноябре—декабре показалось предприятиям недостаточным»,— отмечают в ИЭП.

Сводный индекс прогнозов просел за год на 6,5 пункта, показав худший результат с кризиса 2008–2009 годов. Самое большое падение зарегистрировано у прогнозов спроса, среднегодовой баланс которых сократился с плюс пяти до минус четырех пунктов и в результате оказался худшим значением с 2008–2009 годов. Это спровоцировало аналогичную корректировку планов выпуска. Последние потеряли семь пунктов и также опустились до худших значений с 2008–2009 годов. Прогнозы изменения численности работников по итогам 2020 года продемонстрировали самое умеренное снижение — на 3,5 пункта и в целом остались в плюсе.

Кризис 2020 года остановил рост склонности компаний к ожиданию стагнации. По итогам года средняя доля ожидающих отсутствия изменений впервые с 2012 года существенно снизилась (на семь пунктов). «В 2019 году этот показатель достиг исторического максимума в 68% и был в допандемическую эпоху самой большой головной болью экономического блока правительства. Теперь у властей другая проблема — остановить падение производства»,— заключают авторы исследования. На эти же семь пунктов выросла доля компаний, ожидающих рецессии.

Алексей Шаповалов