Экспорт не прокатил

Многочисленные торговые барьеры и избыток мощностей в мире привели к существенному сокращению экспорта российского металлопроката — на 13% за три квартала этого года, следует из данных «Русской стали». Доля полуфабрикатов, в отношении которых действует минимальное количество торговых ограничений, достигла 56% экспорта — рекордный уровень за последние 20 лет. На этом фоне крупнейшие металлургические холдинги подчеркивают привлекательность внутреннего рынка РФ.

Лобби российских металлургов «Русская сталь» отчиталось о значительном снижении экспортных поставок стали. По итогам девяти месяцев они упали на 13% при единовременном росте экспорта полуфабрикатов на 3 процентных пункта, их доля в экспорте достигла рекордного за последние 20 лет уровня в 56%. Основной причиной снижения экспорта является «глобальная проблема избыточных мощностей и активизация применения торговых барьеров», заявил исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин на координационном совете по промышленной политике при Минпромторге.

По данным «Русской стали», половина экспорта проката приходится на страны MENAT (Северная Африка, Ближний Восток, Турция) и Западной Европы — 32% и 19% соответственно.

Крупнейшим импортером российского проката является Турция, которая занимает долю в 20%.

На страны Восточной Европы приходится 18% поставок, на СНГ — 14%, страны Дальнего Востока — 11%, Северную Америку — 5%. По итогам 2018 года 53% российской стали экспортировалось в виде полуфабрикатов. На плоский прокат приходилось 28%, на сортовой прокат — 11%, на сварные трубы — 4%, на бесшовные трубы — 2%.

В «Русской стали» сообщают, что в отношении российских металлургов применяется более 400 ограничений, на каждого члена ВТО приходится три торговых ограничения по стали и металлопродукции, при этом ранее введенные барьеры систематически продлеваются. По данным ассоциации, в 2018 году введено семь новых ограничительных мер, а по состоянию на сентябрь дополнительно введено четыре ограничения, продлено еще четыре, начато пять новых расследований, по итогам которых ожидаются новые ограничения.

На фоне проблем с экспортом российские металлурги подчеркивают привлекательность внутреннего рынка.

В ММК Виктора Рашникова называют его «исторически приоритетным». По итогам 2019 года доля поставок холдинга на внутренний рынок увеличится с 79% до 90%. «Такой рост доли продаж на внутренний рынок стал возможен благодаря сокращению импорта и росту спроса со стороны основных отраслей промышленности. Вместе с тем ключевыми экспортными рынками ПАО ММК по-прежнему остаются страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии»,— рассказали “Ъ” в ММК. Холдинг не поставляет слябы на экспорт.

«Северсталь» Алексея Мордашова по итогам девяти месяцев снизит экспорт на 12%, сообщил представитель холдинга. При этом сбыт заготовок снизился более чем вдвое — с 553,5 тыс. тонн в 2018 году до 235,6 тыс. тонн. «Мы связываем снижение объемов с большей привлекательностью российского рынка и ростом протекционизма»,— заявил представитель «Северстали». У компании снизился экспорт в Центральную и Южную Азию, а также в Европу. В Evraz отказались от комментариев.

По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, российские компании перенаправили объемы с экспортных рынков в РФ с учетом высокой премии и сильного спроса на стальную продукцию в первом полугодии. Определенное искажение в статистику мог внести запланированный ремонт доменных мощностей НЛМК, в результате которого объемы выплавки стали компании упали на 9% за первые девять месяцев этого года, а продажи в российском сегменте плоского проката — на 7%, отмечает господин Красноженов. «На полуфабрикаты на мировом рынке существуют минимальные торговые барьеры. Это объясняет сохранение объемов экспортируемых полуфабрикатов, доля которых в общем объеме экспорта в процентном отношении выросла,— говорит аналитик.— Российские компании остаются самыми конкурентоспособными на мировом рынке за счет высокого уровня вертикальной интеграции. На наш взгляд, им не грозит потеря своей доли на экспортных рынках».

Евгений Зайнуллин