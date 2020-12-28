Ноябрь стал рекордным месяцем по числу смертей от коронавируса

Смертность от коронавируса в ноябре в России стала самой большой с начала пандемии, сообщил Росстат. По данным ведомства, после заражения COVID-19 в стране умерли 35,6 тыс. человек. Предыдущий максимум был в октябре, когда, по уточненной оценке Росстата, умерли 24,3 больных.

Росстат делит число смертей после заражения коронавирусом на четыре группы:

COVID-19 как основная причина смерти (19 626 случаев);

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но это не подтверждено (3 984);

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием и повлиял на наступление смерти (2 178);

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не оказал влияния на наступление смерти (9 857).

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего с начала пандемии в России умерли 55,3 тыс. заразившихся. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее объясняла расхождения в данных о количестве умерших тем, что оперштаб учитывает случаи смерти пациентов с положительным тестом, а Росстат — также случаи, когда коронавирус был выявлен после вскрытия. Она также заявила, что почти половина смертей в России связаны с COVID-19.

Осенью Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) прогнозировала рост смертности от коронавируса в октябре-ноябре. В середине декабря сообщалось, что из-за пандемии смертность в России стала рекордной за десять лет.

Об анализе смертности от пандемии в разных странах — в материале “Ъ” «Вирусные подсчеты подождут полгода».