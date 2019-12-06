«Группа Агроком» готова выкупить старый ростовский аэропорт за 570 млн рублей

Сегодня на совете директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» холдинг «Группа Агроком» проголосовал против создания дочерней компании общества с внесением в ее уставный капитал имущественного комплекса аэропорта, говорится в заявлении холдинга. Группа Агроком» не согласна с тем, что 100% участником «дочки» будет ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». «Другими словами, все имущество аэропорта, которое на протяжении многих лет было общей собственностью акционеров общества, переводится в новую компанию, к которой акционеры ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» не имеют никакого отношения»,— отмечается в заявлении холдинга.

Напомним, крупнейшими акционерами ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являются «Группа Агроком» и АО «Ростоваэроинвест» (аффилирован с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга). Предложение создать дочернюю компанию ООО «Аэропорт актив» с внесением в ее УК имущества аэропорта поступило со стороны «Ростоваэроинвеста», у которого в совете директоров большинство.

Вместе с тем, «Группа Агроком» заявила, что сделала совету директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» предложение о выкупе имущественного комплекса общества за 570 млн руб. В качестве альтернативы холдинг предложил создать «дочку» путем внесения в ее УК денежных средств, а не имущества ОАО. Сама «Группа Агроком» готова внести 470 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, между акционерами ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» идет корпоративный конфликт относительно будущего акционерного общества. «Аэропорты регионов» предлагают ликвидировать ОАО с распродажей ее имущества через специально учреждаемую дочернюю компанию. «Группа Агроком» считает, что ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» должно продолжить хозяйственную деятельность с использованием имущественного комплекса аэропорта.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который распоряжением Правительства РФ был закрыт в 2018 году. Вся авиационная деятельность из него была переведена в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный «Аэропортами регионов».

Вадим Водолазов