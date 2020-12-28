Голикова: раньше в правительстве были COVID-диссиденты

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на «Первом канале» заявила, что раньше в федеральном правительстве страны были так называемые COVID-диссиденты. Сейчас, по словам госпожи Голиковой, таких людей в правительстве скорее всего не осталось. Вице-премьер не уточнила, о ком конкретно идет речь.

COVID-диссидентами называют людей, отрицающих существование пандемии коронавируса в мире.

«COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет»,— ответила госпожа Голикова на вопрос, были ли в правительстве COVID-диссиденты (цитата по «РИА Новости»). «А были»,— добавила она.

За последние сутки в России зарегистрировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, общее число заболевших достигло 3 078 035 человек. Умерли за последние сутки 487 человек, за все время — 55 265. Отметим, что многие российские политики переболели коронавирусом, в частности премьер Михаил Мишустин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

Вместе с тем во многих регионах страны наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. Так, в частности, считают госпожа Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».