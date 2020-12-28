Мишустин выразил соболезнования семьям моряков с затонувшего судна в Баренцевом море

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным погибших моряков с затонувшего рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Отметим, что МЧС пока не подтверждает, что кто-то из моряков погиб. Судно затонуло сегодня утром, на нем были 19 человек, двое из них спасены, поиски остальных продолжаются.

«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков»,— сказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС). Премьер также распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам моряков.

Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко «взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку — как психологическую, так и материальную».

По данным МЧС, причиной затопления судна могло стать обледенение. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).