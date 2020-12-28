МЧС не подтвердило информацию о погибшем с затонувшего судна в Баренцевом море

Информация о погибшем члене экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, пока не подтверждена, заявил первый заместитель начальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин. Ранее об этом сообщил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов со ссылкой на спасательный центр.

«Нет, эта информация (об одном погибшем.— “Ъ”) пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы еще ищем»,— сказал господин Бахтин ТАСС.

По данным МЧС, о затоплении судна стало известно в 7:30. Причиной случившегося называлось обледенение судна. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать необходимую помощь семьям рыбаков, которые находились на затонувшем судне.