В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками

Судно «Онега», на котором было 19 рыбаков, затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС России. Спасены двое, судьба остальных пока неизвестна. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта (ч.3 с.263 УК РФ).

«В 7:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" №МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж — 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

«Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение»,— сообщили в МЧС.

По данным источника ТАСС, связи с экипажем затонувшего судна нет. По его словам, поисками пропавших сейчас занимаются пять судов. «Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет»,— сказал источник.