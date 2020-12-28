Ритейлеры и поставщики ищут общие цены

Ритейлеры начали запрещать производителям пересматривать стоимость продуктов. Как стало известно Ъ”, некоторые торговые сети ограничили возможности поставщиков направлять предложения об изменении условий договоров. В отдельных случаях этот вопрос нельзя поднимать до полугода. Продавцы уверяют, что проблема не связана с госрегулированием цен на продукты, производители же уверены в обратном. Позиции сторон изучал Григорий Колганов.

Каждый декабрь производители и продавцы продовольствия обсуждают, какими будут цены на полках в следующем году. Переговоры иногда переносятся на февраль-март, но в этот раз, после вмешательства властей в ценообразование подсолнечного масла и сахара, некоторые ритейлеры заняли такую позицию по отношению к поставщикам разных товаров: мол, даже не заикайтесь в ближайшие месяцы о повышении стоимости вашей продукции.

В заметке “Ъ” упоминаются торговые сети «Глобус» и «О’кей». На запрос издания они не ответили. Но в Ассоциации компаний розничной торговли не склонны связывать эту ситуацию с госрегулированием. Скорее поставщики не смогли обосновать повышение цен на свои товары, полагает глава АКОРТ Сергей Беляков: «Это обычная практика, она не связана с последними событиями. Если есть какие-то особенности поведения кого-то из сетей на рынке, во многом, наверное, они связаны с теми запросами, которые транслирует им поставщики. Если сети видят, что предполагаемое повышение либо не связано с объективными обстоятельствами, либо способно привести к значительному росту розничных цен, тогда, наверное, сети это не принимают».

Но производители говорят, что уже вовсю ощущают давление продавцов. Гендиректор торгового дома «Дельта», поставщика воды «Архыз Vita», Анна Молчанова рассказывает, что в декабре торговые сети предложили снизить отпускные цены, чтобы они не повысились на полке. И это было ожидаемо после того, как ритейлеры добровольно начали удерживать стоимость социальных товаров. «Нам на переговорах сразу сказали, что мы рассматривать повышение не будем. Несколько сетей обратились к нам с настоятельной просьбой понизить цену, то есть они хотят увеличить свою наценку, при этом не хотят менять цену на полке. Это автоматом означает понижение цены поставщика. Как только я услышала, что они замораживают наценку на социально значимые продукты, я сразу поняла, что на социально не значимые продукты наценку поднимут. Мы не согласились, но чем нам это аукнется, мы увидим в конце января»,— пояснила Молчанова.

Обязать поставщика снизить отпускные цены продавец не вправе, но может просто вывести его товар из оборота. А разрыв с одной из немногочисленных федеральных торговых сетей для производителя смерти подобен, равно как и работа себе в убыток, отмечает общественный омбудсмен в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. При этом вмешательство властей в ценообразование явно нарушило баланс сил в переговорах ритейлеров с контрагентами, продолжает Даниленко: «Когда правительство заняло очень жесткую позицию по контролю за ценами на полках, это стало для торговых сетей дополнительным аргументом для жестких переговоров с поставщиками. Есть большой риск, что производитель не только может приостановить продажи, но и приостановить на какое-то время производство, что тоже будет очень негативно на бизнес влиять».

Однако все стороны переговоров, похоже, не заинтересованы в подобном развитии событий и надеются прийти к компромиссу. Каким он будет, догадаться несложно — повышение стоимости продукции при первой возможности. Ждать ли при этом резкого роста розничных цен? Глава АКОРТ Сергей Беляков считает, что нет, и предлагает взглянуть на недавнее прошлое: «Был короткий период, связанный с ажиотажным спросом, но очень быстро проблему решили, увеличивая объем предложения, в том числе гречки и бакалеи. То же самое сейчас. Есть обычные традиционные факторы, которые влияют на цены — это объем производства, повышенный или пониженный спрос, урожайность. Но взрывного какого-то роста я, честно говоря, не ожидаю. Мы сильно зависим от финансовых возможностей покупателя, а они не предполагают никакого взрывного роста».

Власти пока ультимативно ограничили цены на подсолнечное масло и сахар и ввели квоты и пошлины на экспорт зерна, а еще развязали себе руки в вопросах регулирования стоимости других социальных продуктов. Но все эти меры уже в январе потеряют политическую привлекательность, говорит управляющий партнер «Новосибирскхлебопродукта» Николай Дунаев. Он согласен, что взрывного подорожания в следующем году не будет. Скорее, значительный рост цен размажут по нескольким месяцам. «Как вы компенсируете объективный рост мировых цен на протеиновые позиции? Это мясо, яйца, мука, масло. Почему подорожало? Это все будет компенсировано. Как такового всплеска, наверное, все попытаются избежать, будет плавный, ползущий рост»,— полагает Дунаев.

Россиянам вряд ли стоит запасаться впрок продуктами длительного хранения, ведь в следующем году пройдут очередные федеральные выборы. И не исключено, что власти захотят продемонстрировать электорату свои способности госрегулирования цен.