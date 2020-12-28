Продукты подвели под эмбарго

Контроль властей над ценниками в рознице на товары первой необходимости вынудил ряд сетей, например «Глобус» и «О`кей», наложить эмбарго на пересмотр закупочных цен. Это вызвало негативную реакцию поставщиков, оказавшихся, в свою очередь, в тисках подорожания сырья. Теперь они пытаются изменить ситуацию с привлечением саморегулируемого органа. По мнению экспертов, у розницы будут сильные переговорные позиции как минимум до конца марта 2021 года, пока власти планируют регулировать цены на сахар и подсолнечное масло.

Как стало известно “Ъ”, ряд торговых сетей начали устанавливать ограничения, не позволяющие производителям некоторое время направлять ритейлерам предложения об изменении условий договоров поставок, включая пересмотр отпускных цен. Вопрос об этом рассматривался в середине декабря на заседании комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе). Копия протокола есть у “Ъ”.

Жесткие условия контрагентам выдвигает, например, сеть «Глобус», следует из документа. На заседании комиссии также сочли недобросовестной практикой установление срока действия договорной цены свыше 45 дней. Комиссия постановила, что необходимо проинформировать о недопустимости таких взаимоотношений сеть «О`кей». В «О`кей» и «Глобусе» не ответили на вопросы “Ъ”.

В ряде случаев поставщик не имеет права обсуждать отпускные цены от одного месяца до полугода, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Это, по его мнению, прямо противоречит нормам саморегулирования.

По словам господина Вострикова, из-за того, что поставщики не имеют возможности оперативно пересогласовывать цены, накапливается критическая масса: после снятия такого эмбарго изменения стоимости товаров становятся резкими и заметными для покупателя. Кроме того, предупреждают в «Руспродсоюзе», предприятия, не имеющие финансового запаса, позволяющего временно поставлять товары в убыток, разоряются. Это, в свою очередь, приводит к отложенному росту цен из-за сокращения предложения и конкуренции.

Дискуссия поставщиков с ритейлерами по поводу условий договоров происходит на фоне вмешательства властей в ценообразование товаров первой необходимости из-за роста продуктовой инфляции. После критики Владимира Путина правительство решило установить до конца первого квартала 2021 года предельные цены на сахар и масло, квоты и пошлины на экспорт зерна.

В такой ситуации, продолжает господин Востриков, ограничения для поставщиков по изменению условий договора часто заканчиваются тем, что производитель не в состоянии компенсировать изменения сырьевой себестоимости.

Ритейлеры, имея стабильную наценку, но устанавливая временные интервалы корректировки цен, фактически имеют конкурентное преимущество перед другими розничными операторами, которые придерживаются норм саморегулирования. В этом, считает эксперт, «можно разглядеть признаки недобросовестной конкуренции среди сетей».

В Ассоциации компаний розничной торговли, «Магните», Auchan комментарии не предоставили. В «Ленте» заявили, что подобных ограничений нет. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в договорах поставки на согласование новых цен, предложенных поставщиком, отведено 30 дней. Отпускные цены фиксируются в прайс-листах бессрочно, и в любое время поставщик может обратиться с предложением об изменении цены на свой товар, рассказывают там. «Количество таких обращений не ограничено. Их периодичность зависит от категории товара, ситуации на рынке, внешних и внутренних факторов»,— уточнили в X5.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что в условиях повышенного внимания регулирующих органов к продовольственной инфляции позиция сетей, которые стремятся сдерживать цены для сохранения спроса, выглядит более аргументированной. Источник “Ъ” в крупной продуктовой компании говорит, что новые цены обычно согласовываются в феврале—марте и в 2021 году переговоры между контрагентами особенно осложнятся. По его словам, отпускные цены на многие продукты «пока не росли, но будут».

Анатолий Костырев