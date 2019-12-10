Госдума приняла закон об отмене комиссии за банковский роуминг

Депутаты Госдумы приняли закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Ранее его потребовал отменить премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авторы считают, что изменения обеспечат развитие безналичных платежей и защитят интересы граждан. По их словам, нововведения устранят межрегиональную дискриминацию клиентов банков. Дискриминация состоит в установке отдельными банками повышенного размера комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.

«Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы»,— говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Напомним, премьер-министр назвал межрегиональную дискриминацию недопустимой и потребовал устранить ее. По его словам, банки «нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры», не влекущие никакой нагрузки.

Подробнее об инициативе читайте в материале “Ъ” «С банков снимают региональный процент».