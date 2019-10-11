С банков снимают региональный процент

Правительство должно устранить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, потребовал премьер Дмитрий Медведев. Среди крупнейших игроков эту практику сейчас применяет только Сбербанк. На него приходится более 90% всех денежных переводов, и, несмотря на обещания в начале года, комиссии продолжают взиматься. Законопроект об их отмене согласован, но, уверены эксперты, его можно легко обойти.

Правительство 10 октября рассмотрело вопрос о банковских комиссиях, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одного банка. Премьер Дмитрий Медведев прямо заявил, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена». «Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга,— пояснил он.— Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут».

Вопрос недопустимости комиссий регуляторы подняли еще в начале текущего года. Тогда в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 годы ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физических лиц. По итогам было предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона. Формально это касается всего рынка, но 94% денежных переводов приходится на Сбербанк (см. “Ъ” от 15 января). У него, согласно информации на сайте, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. Среди других банков из топ-10 практику комиссии за переводы между разными регионами никто не взимает.

Глава Сбербанка Герман Греф 23 января заявил, что там будут постепенно снижать комиссии за переводы физлиц внутри своих территориальных банков. Он не назвал финансовые потери от отмены тарифов по переводам, но отметил, что «это большая сумма». Однако 10 октября в пресс-службе Сбербанка “Ъ” заявили, что «с начала года подход к взиманию данных комиссий не менялся». Объем таких переводов там не раскрыли, как и размер полученных за них комиссий.

Ситуацию призваны изменить поправки к закону «О банках и банковской деятельности», по которым на этой неделе ведомства урегулировали все разногласия.

В текущей версии законопроекта говорится, что комиссионное вознаграждение при переводе денежных средств между физлицами по их счетам «не может быть обусловлено открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации». В Сбербанке указывали, что межрегиональные и внутрирегиональные переводы осуществляются на отдельных рынках. Они покрывают принципиально различные потребности клиентов, в связи с чем различаются и способы их удовлетворения, а потому взимание комиссий оправданно. Однако замечания банка учтены не были.

Однако эксперты сомневаются, что принятие законопроекта изменит ситуацию. «Комиссии — это очень узко. Банк может ее убрать, но взамен установить абонентскую плату за обслуживание счета в зависимости от объема межрегиональных переводов. Это не запрещено ни действующим законодательством, ни законопроектом»,— отмечает гендиректор консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

По его словам, есть и другие варианты — взимание платы за мобильный интернет-банк, где в основном осуществляются такие переводы, а при отсутствии межрегиональных переводов — дисконтирование этой платы до нуля. При переводах через отделение можно взимать плату за заполнение квитанции и т. п. Чтобы пресечь практику платных переводов внутри одного банка, уверен эксперт, нужно учесть все эти нюансы и выбрать формулировку, не оставляющую лазеек.

Ксения Дементьева